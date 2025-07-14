14.07.2025
Смотреть онлайн София Нагорная - Лив Булард 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: София Нагорная — Лив Булард . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 5:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лив Булард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - София Нагорная - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
73%
56%
Реализация брейк - пойнтов
71%
33%
