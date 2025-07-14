Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Джорджия Каламарис - Нао Пханг Цзыи 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Джорджия КаламарисНао Пханг Цзыи . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Джорджия Каламарис
Завершен
(2:6, 0:5)
0 : 2
14 июля 2025
Нао Пханг Цзыи
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Нао Пханг Цзыи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
50%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
