14.07.2025
Смотреть онлайн Ондрей Хуйо - Владислав Тарасевич 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Ондрей Хуйо — Владислав Тарасевич . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 17:10 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(6:7, 3:6)
(6:7, 3:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Владислав Тарасевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Владислав Тарасевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
11
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
65%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу