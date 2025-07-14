Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Владислав Тарасевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Владислав Тарасевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 20 - Владислав Тарасевич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40