14.07.2025
Смотреть онлайн Маркус Уолтерс - Андрас Нещ 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Маркус Уолтерс — Андрас Нещ . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Андрас Нещ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Маркус Уолтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Андрас Нещ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Маркус Уолтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
88%
47%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
