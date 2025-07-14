14.07.2025
Смотреть онлайн Габриэле Томас Бранкателли - Лис Миколай 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Габриэле Томас Бранкателли — Лис Миколай . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриэле Томас Бранкателли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Габриэле Томас Бранкателли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Габриэле Томас Бранкателли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Габриэле Томас Бранкателли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
9
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
52%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
Комментарии к матчу