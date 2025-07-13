13.07.2025
Смотреть онлайн Маниш Сурешкумар - Джеймс Ван Херзиле 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Маниш Сурешкумар — Джеймс Ван Херзиле . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джеймс Ван Херзиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джеймс Ван Херзиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джеймс Ван Херзиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Маниш Сурешкумар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джеймс Ван Херзиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джеймс Ван Херзиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джеймс Ван Херзиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Маниш Сурешкумар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джеймс Ван Херзиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джеймс Ван Херзиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джеймс Ван Херзиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Маниш Сурешкумар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
7
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
81%
72%
Реализация брейк - пойнтов
29%
40%
