14.07.2025
Смотреть онлайн Nithesa Selvaraj - Амина Салибаева 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Nithesa Selvaraj — Амина Салибаева . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 08:10 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 4.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 4
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
60%
56%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
