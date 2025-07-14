14.07.2025
Смотреть онлайн Микал Стэтхем - Jonty Giesen 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Микал Стэтхем — Jonty Giesen . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Завершен
(7:5, 7:5)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Oliver Statham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Oliver Statham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Oliver Statham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Oliver Statham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Oliver Statham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
12
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
63%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
