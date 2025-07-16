16.07.2025
Смотреть онлайн Darcy Nicholls - Daniel Jankoski 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Darcy Nicholls — Daniel Jankoski . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Darcy Nicholls - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Darcy Nicholls - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
68%
81%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
Комментарии к матчу