15.07.2025
Смотреть онлайн Габриэла Вильегас - Nithesa Selvaraj 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Габриэла Вильегас — Nithesa Selvaraj . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 3
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
39%
54%
Реализация брейк - пойнтов
62%
78%
