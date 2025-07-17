17.07.2025
Смотреть онлайн Jonty Giesen - Zane Stevens 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Jonty Giesen — Zane Stevens . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Завершен
(1:6, 7:5, 6:2)
(1:6, 7:5, 6:2)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
58%
54%
Реализация брейк - пойнтов
83%
50%
Комментарии к матчу