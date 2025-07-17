17.07.2025
Смотреть онлайн Tai Leonard Sach - Zane Stevens 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Tai Leonard Sach — Zane Stevens . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 6.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 6
UTR Pro Brisbane
Отказ
(Победитель: Zane Stevens)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
58%
56%
Реализация брейк - пойнтов
75%
56%
