14.07.2025
Смотреть онлайн Zane Stevens - Сэм Райан Зиганн 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Zane Stevens — Сэм Райан Зиганн . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Завершен
(6:4, 7:6)
(6:4, 7:6)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
70%
65%
Реализация брейк - пойнтов
67%
43%
Комментарии к матчу