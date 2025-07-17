17.07.2025
Смотреть онлайн Габриэла Вильегас - Амина Салибаева 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Габриэла Вильегас — Амина Салибаева . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 6.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 6
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
