11.07.2025
Смотреть онлайн Bosio/Sakellaridis - Jeran/Vetrih 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija MD: Bosio/Sakellaridis — Jeran/Vetrih . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija MD
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bosio/Sakellaridis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Bosio/Sakellaridis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Bosio/Sakellaridis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Bosio/Sakellaridis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jeran/Vetrih - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Bosio/Sakellaridis - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
77%
58%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу