Смотреть онлайн Kirkov/Stevens - Liutarevich/Veldheer 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Брауншвейг, Германия, Пары: Kirkov/Stevens — Liutarevich/Veldheer, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.