11.07.2025
Смотреть онлайн Kirkov/Stevens - Liutarevich/Veldheer 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Брауншвейг, Германия, Пары: Kirkov/Stevens — Liutarevich/Veldheer, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 11
Брауншвейг, Германия, Пары
Завершен
(6:3, 4:6, 10:4)
(6:3, 4:6, 10:4)
2 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kirkov/Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kirkov/Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Liutarevich/Veldheer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Liutarevich/Veldheer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
68%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
Комментарии к матчу