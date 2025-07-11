11.07.2025
Смотреть онлайн Мерино А / Негриту К - Masur/Sanchez Martinez 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Брауншвейг, Германия, Пары: Мерино А / Негриту К — Masur/Sanchez Martinez, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте BRAWO CENTER COURT.
МСК, 1/2 финала, Корт: BRAWO CENTER COURT
Брауншвейг, Германия, Пары
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мерино А / Негриту К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Masur/Sanchez Martinez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мерино А / Негриту К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мерино А / Негриту К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
74%
78%
Реализация брейк - пойнтов
75%
17%
