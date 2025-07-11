Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Мерино А / Негриту К - Masur/Sanchez Martinez 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Брауншвейг, Германия, Пары: Мерино А / Негриту КMasur/Sanchez Martinez, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте BRAWO CENTER COURT.

МСК, 1/2 финала, Корт: BRAWO CENTER COURT
Брауншвейг, Германия, Пары
Мерино А / Негриту К
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
11 июля 2025
Masur/Sanchez Martinez
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мерино А / Негриту К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Masur/Sanchez Martinez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мерино А / Негриту К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мерино А / Негриту К - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Masur/Sanchez Martinez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мерино А / Негриту К - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Мерино А / Негриту К
Мерино А / Негриту К
Masur/Sanchez Martinez
Мерино А / Негриту К
0 побед
2 побед
0%
100%
20.08.2025
Мерино А / Негриту К
Мерино А / Негриту К
0:2
Masur/Sanchez Martinez
Masur/Sanchez Martinez
Обзор
20.08.2025
Мерино А / Негриту К
Мерино А / Негриту К
0:2
Masur/Sanchez Martinez
Masur/Sanchez Martinez
Обзор

Статистика матча

Эйсы
6
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
74%
78%
Реализация брейк - пойнтов
75%
17%
Комментарии к матчу
