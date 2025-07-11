11.07.2025
Смотреть онлайн Полина Лейкина - Кира Павлова 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Полина Лейкина — Кира Павлова . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(5:7, 6:6)
(5:7, 6:6)
0 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кира Павлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кира Павлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Полина Лейкина
Кира Павлова
0 побед
1 победа
0%
100%
20.07.2025
Полина Лейкина
1:2
Кира Павлова
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
47%
57%
Реализация брейк - пойнтов
29%
55%
Комментарии к матчу