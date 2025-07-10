10.07.2025
Смотреть онлайн Ханью Гуо - Витвлиа Дьяченко 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Corroios-Seixal: Ханью Гуо — Витвлиа Дьяченко . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
ITF W50 Corroios-Seixal
(3:6, 7:6, 5:7)
10 июля 2025
Гейм 1 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Витвлиа Дьяченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Витвлиа Дьяченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
4
11
Выигрыш первой подачи
54%
67%
Реализация брейк - пойнтов
42%
39%
