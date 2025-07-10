10.07.2025
Смотреть онлайн Миа Сарцев - Galena Krastenova 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Миа Сарцев — Galena Krastenova . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 10:40 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 2.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 2
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Galena Krastenova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
44%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
88%
Комментарии к матчу