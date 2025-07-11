11.07.2025
Смотреть онлайн Марцинко Петра - Лола Радивоевич 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Марцинко Петра — Лола Радивоевич, 1/4 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court Central
WTA Контрексевиль
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лола Радивоевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Лола Радивоевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лола Радивоевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
33%
