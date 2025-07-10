10.07.2025
Смотреть онлайн Liutarevich/Veldheer - Bortolotti/Ricca 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Брауншвейг, Германия, Пары: Liutarevich/Veldheer — Bortolotti/Ricca, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 11
Брауншвейг, Германия, Пары
Завершен
(6:4, 6:7, 10:7)
2 : 1
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Liutarevich/Veldheer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Bortolotti/Ricca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Liutarevich/Veldheer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Liutarevich/Veldheer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
76%
70%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
