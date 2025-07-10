Смотреть онлайн Liutarevich/Veldheer - Bortolotti/Ricca 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Брауншвейг, Германия, Пары: Liutarevich/Veldheer — Bortolotti/Ricca, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.