Текстовая трансляция

Гейм 1 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0