10.07.2025
Смотреть онлайн Брум/Уайтхаус - Маттео Мартина/Артур Рэймонд 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham MD: Брум/Уайтхаус — Маттео Мартина/Артур Рэймонд, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 3
Challenger Nottingham MD
Завершен
(6:4, 7:6)
(6:4, 7:6)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Брум/Уайтхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Маттео Мартина/Артур Рэймонд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Брум/Уайтхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
9
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
79%
78%
Реализация брейк - пойнтов
40%
17%
Комментарии к матчу