10.07.2025
Смотреть онлайн Стефано Д’Агостино - Максимилиан Хомберг 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Стефано Д’Агостино — Максимилиан Хомберг . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Максимилиан Хомберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Максимилиан Хомберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Максимилиан Хомберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Максимилиан Хомберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
10
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
80%
52%
Реализация брейк - пойнтов
56%
25%
Комментарии к матчу