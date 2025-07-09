09.07.2025
Смотреть онлайн Анамария Федерика Оана - Хелена Стевич 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Анамария Федерика Оана — Хелена Стевич . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
81%
63%
Реализация брейк - пойнтов
22%
50%
