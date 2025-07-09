09.07.2025
Смотреть онлайн Дэниел Филлипс - Майкл Бассем Соби 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Дэниел Филлипс — Майкл Бассем Соби . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(5:7, 6:3, 6:4)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
4
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
71%
72%
Реализация брейк - пойнтов
36%
44%
