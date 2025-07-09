Текстовая трансляция

Гейм 1 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 18 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 25 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 30 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40