09.07.2025
Смотреть онлайн Хоакин Гуиллеме - Niklas Grunewald 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Хоакин Гуиллеме — Niklas Grunewald . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Niklas Grunewald - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Niklas Grunewald - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хоакин Гуиллеме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хоакин Гуиллеме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
70%
66%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
Комментарии к матчу