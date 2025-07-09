09.07.2025
Смотреть онлайн Сезар Бучелагем - Alaa Trifi 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Сезар Бучелагем — Alaa Trifi . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:0, 6:7, 4:6)
1 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сезар Бучелагем - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сезар Бучелагем - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сезар Бучелагем - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сезар Бучелагем - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сезар Бучелагем - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сезар Бучелагем - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Сезар Бучелагем - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Сезар Бучелагем - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
60%
58%
Реализация брейк - пойнтов
64%
31%
