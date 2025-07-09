09.07.2025
Смотреть онлайн Цзя-Цзин Лу - Chenting Zhu 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Цзя-Цзин Лу — Chenting Zhu . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Chenting Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
69%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
17%
Комментарии к матчу