10.07.2025

Смотреть онлайн Якуб Прахар - Yoav Versloot 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Якуб ПрахарYoav Versloot . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 3.

МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 3
UTR Pro Pazardzhik
Якуб Прахар
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
10 июля 2025
Yoav Versloot
