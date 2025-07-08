08.07.2025
Смотреть онлайн Симона Огеску - Ilinca Sagmar 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Симона Огеску — Ilinca Sagmar . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ilinca Sagmar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Симона Огеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ilinca Sagmar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ilinca Sagmar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ilinca Sagmar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ilinca Sagmar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Ilinca Sagmar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
70%
51%
Реализация брейк - пойнтов
43%
75%
Комментарии к матчу