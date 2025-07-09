09.07.2025
Смотреть онлайн Лукас Буке - Луи Тесса 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Лукас Буке — Луи Тесса . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(6:2, 3:6, 6:2)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лукас Буке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лукас Буке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Луи Тесса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лукас Буке - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Луи Тесса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лукас Буке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Лукас Буке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Луи Тесса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Лукас Буке - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
75%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
40%
Комментарии к матчу