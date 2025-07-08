08.07.2025
Смотреть онлайн Cilekova/Jovanovic - Gadamauri/Longueville 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja WD: Cilekova/Jovanovic — Gadamauri/Longueville . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 18:03 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja WD
Завершен
(7:6, 5:7, 0:1)
(7:6, 5:7, 0:1)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gadamauri/Longueville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Cilekova/Jovanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Gadamauri/Longueville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Cilekova/Jovanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Gadamauri/Longueville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Cilekova/Jovanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Cilekova/Jovanovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Gadamauri/Longueville - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Gadamauri/Longueville - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
64%
66%
Реализация брейк - пойнтов
38%
33%
Комментарии к матчу