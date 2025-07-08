08.07.2025
Смотреть онлайн Milan Markovits - Pavel Lagutin 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Milan Markovits — Pavel Lagutin . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:27 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Pavel Lagutin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Milan Markovits - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Milan Markovits - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Pavel Lagutin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Milan Markovits - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Pavel Lagutin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Pavel Lagutin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Milan Markovits - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Pavel Lagutin - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
59%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
