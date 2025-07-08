08.07.2025
Смотреть онлайн Моуна Боузгарроу - Махин Куреши 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Моуна Боузгарроу — Махин Куреши . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:13 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Махин Куреши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Моуна Боузгарроу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Моуна Боузгарроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Моуна Боузгарроу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Моуна Боузгарроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Моуна Боузгарроу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Моуна Боузгарроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Моуна Боузгарроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Моуна Боузгарроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Моуна Боузгарроу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Моуна Боузгарроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Моуна Боузгарроу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Моуна Боузгарроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
70%
44%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
