08.07.2025
Смотреть онлайн Алекс Мартинес - Carlos Guerrero Alvarez 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Алекс Мартинес — Carlos Guerrero Alvarez . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(5:7, 6:4, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Carlos G Alvarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Carlos G Alvarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Carlos G Alvarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
69%
63%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
