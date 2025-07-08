08.07.2025
Смотреть онлайн Юфеи Рен - Ива Иванова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Юфеи Рен — Ива Иванова . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:3, 2:6, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
7
8
Выигрыш первой подачи
52%
48%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
