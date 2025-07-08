08.07.2025
Смотреть онлайн Мисаки Мацуда - Люсия Пейре 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Мисаки Мацуда — Люсия Пейре . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lucia Peralta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Lucia Peralta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Lucia Peralta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Lucia Peralta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Lucia Peralta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Lucia Peralta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
77%
61%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу