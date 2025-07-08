08.07.2025
Смотреть онлайн Исаак Бекрофт - Луис Аллен 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Исаак Бекрофт — Луис Аллен . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:39 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Луис Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Луис Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Луис Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Луис Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Луис Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Луис Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
50%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
