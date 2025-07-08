08.07.2025
Смотреть онлайн Яссине Смиеж - Дэниел Филлипс 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Яссине Смиеж — Дэниел Филлипс . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:17 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Яссине Смиеж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Яссине Смиеж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Яссине Смиеж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Яссине Смиеж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Яссине Смиеж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
56%
70%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
Комментарии к матчу