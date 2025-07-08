08.07.2025
Смотреть онлайн Альберто Моролли - Niklas Grunewald 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Альберто Моролли — Niklas Grunewald . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:19 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(1:6, 6:0, 0:0)
(1:6, 6:0, 0:0)
1 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Альберто Моролли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Niklas Grunewald - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Niklas Grunewald - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Niklas Grunewald - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Niklas Grunewald - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Альберто Моролли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Альберто Моролли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Альберто Моролли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Альберто Моролли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Альберто Моролли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Альберто Моролли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
67%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
Комментарии к матчу