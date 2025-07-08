08.07.2025
Смотреть онлайн Alaa Trifi - Yannic Nittmann 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Alaa Trifi — Yannic Nittmann . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:28 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(7:5, 4:6, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yannic Nittmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Yannic Nittmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Yannic Nittmann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yannic Nittmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Yannic Nittmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yannic Nittmann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yannic Nittmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Yannic Nittmann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yannic Nittmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yannic Nittmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Alaa Trifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Alaa Trifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Yannic Nittmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
70%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
57%
Комментарии к матчу