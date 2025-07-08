08.07.2025
Смотреть онлайн Марчелло Серафини - Иоаннис Ксилас 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Марчелло Серафини — Иоаннис Ксилас . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:18 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Марчелло Серафини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
63%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
