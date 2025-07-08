08.07.2025
Смотреть онлайн Франко Риберо - Николай Галак 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Франко Риберо — Николай Галак . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:21 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(7:5, 6:0)
(7:5, 6:0)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Николай Галак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Франко Риберо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Франко Риберо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
54%
49%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
Комментарии к матчу