08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Аканксша Дилип Ниттуре — Андре Лукошуте . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Андре Лукошуте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
52%
69%
Реализация брейк - пойнтов
25%
45%
