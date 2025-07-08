08.07.2025
Смотреть онлайн Kaitlyn Leigh Ramduth - Соха Садик 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Kaitlyn Leigh Ramduth — Соха Садик . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Соха Садик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kaitlyn Leigh Ramduth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kaitlyn Leigh Ramduth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Соха Садик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Соха Садик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
50%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
54%
Комментарии к матчу