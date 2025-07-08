Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Kaitlyn Leigh Ramduth - Соха Садик 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Kaitlyn Leigh RamduthСоха Садик . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Hillcrest
Kaitlyn Leigh Ramduth
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
08 июля 2025
Соха Садик
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Соха Садик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kaitlyn Leigh Ramduth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kaitlyn Leigh Ramduth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Соха Садик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Соха Садик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
50%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
54%
