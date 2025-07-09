09.07.2025
Смотреть онлайн Стефано Д’Агостино - Ян Коберский 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Стефано Д’Агостино — Ян Коберский . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(6:4, 7:5)
(6:4, 7:5)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ян Коберский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ян Коберский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
69%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу