09.07.2025

Смотреть онлайн Story/Summers - Janvier/Virgili 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham MD: Story/SummersJanvier/Virgili, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham MD
Story/Summers
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
09 июля 2025
Janvier/Virgili
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Story/Summers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Janvier/Virgili - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Story/Summers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Story/Summers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Story/Summers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Janvier/Virgili - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Story/Summers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Janvier/Virgili - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Story/Summers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Janvier/Virgili - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Story/Summers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Janvier/Virgili - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Story/Summers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Janvier/Virgili - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Story/Summers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Story/Summers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Story/Summers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Janvier/Virgili - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Janvier/Virgili - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Janvier/Virgili - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Story/Summers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
7
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
84%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Игры 1/8 финала
18:00
Murgett/Story Murgett/Story Дункан/Маккинлей Дункан/Маккинлей
-
-
Предстоящая
18:00
Fenty/Sheehy Fenty/Sheehy Broady L / Whitehouse M Broady L / Whitehouse M
-
-
Предстоящая
