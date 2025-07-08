08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Барбара Дессолис — Виктория Велева . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 6:4, 7:6)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Барбара Дессолис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Барбара Дессолис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
56%
53%
Реализация брейк - пойнтов
32%
64%
