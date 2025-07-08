08.07.2025
Смотреть онлайн Анджела Лазаревич - Eva Kaliadina 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Анджела Лазаревич — Eva Kaliadina . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(7:6, 3:6, 0:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Eva Kaliadina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Eva Kaliadina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Eva Kaliadina - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
9
5
Выигрыш первой подачи
50%
54%
Реализация брейк - пойнтов
31%
64%
